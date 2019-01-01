Дмитрий Енцов журналист В Пермь прибыл трамвай «Львёнок» одновременно с поданной жалобой на запрет его поставки Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермь доставлен третий трамвай — модели «Львёнок» — производства ООО «ПК «Транспортные системы» (Москва) в рамках контракта по поставке девяти трамваев. Эту информацию подтвердили в горадминистрации

Напомним, что 20 февраля Арбитражный суд Пермского края признал недействительными итоги аукциона на поставку девяти трамваев моделей «Лев» и «Львёнок» в Пермь.

В своём вердикте краевой арбитраж пояснил, что принятое решение касается «будущего времени», то есть запрещает поставку оставшихся семи трамваев «Львёнок».

Тем не менее замглавы горадминистрации Людмила Гаджиева после этого заявила, что производитель производит сборку оставшихся трамваев.

«Поставщик трамваев выполняет свои обязательства в рамках действующего контракта. По условиям договора поставка трамваев должна быть осуществлена в срок не позднее 1 мая 2020 года. Решение Арбитражного суда Пермского края о признании недействительными торгов и заключённого по итогам торгов муниципального контракта не вступило в законную силу. Администрация города Перми, в лице департамента имущественных отношений, будет обжаловать решение суда первой инстанции», — отметили в горадминистрации.

При этом апелляционные жалобы от департамента имущественных отношений и горадминистрации уже зарегистрированы в суде. А 19 марта аналогичную жалобу подало ООО «ПК «Транспортные системы».

Напомним, сам аукцион был объявлен 28 октября 2019 года. В требованиях было указано, что в новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию оборудование: навигатор, информационные табло, системы учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров, трёхсекционного — не менее 250 человек (при этом длина трамвая — не менее 26 м). Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В вагонах должны быть предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

При этом трёхсекционный трамвай (и один односекционный) должен быть доставлен заказчику до 15 декабря (то есть продукция уже должна быть выпущена), а семь оставшихся — до 1 мая 2020 года.

Потенциальный участник аукциона — екатеринбургский АО «Уралтрансмаш» — посчитал, что предъявленные условия подходят одному потенциальному участнику торгов — ООО «ПК «Транспортные системы» (Москва), который их в итоге и выиграл.

Департамент имущественных отношений администрации Перми 27 ноября заключил контракт с «ПК «Транспортные системы». Общая стоимость контракта составила 462,333 млн руб. (из них трёхсекционный вагон оценён в 108 333 333 руб., а односекционные — по 44 млн 250 тыс. руб.).

В декабре уже были поставлены два трамвая по этому контракту — один трёхсекционный трамвай «Лев» и один односекционный трамвай «Львёнок» начали курсировать по городу.

В своём вердикте краевой арбитраж пояснил, что принятое решение касается «будущего времени», то есть запрещает поставку оставшихся семи трамваев «Львёнок».

Кроме того, с департамента транспорта и «ПК «Транспортные системы» в пользу «Уралтрансмаша» взыскана пошлина в сумме 3 тыс. руб. с каждого юрлица.