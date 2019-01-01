Детям из малообеспеченных семей в Прикамье продолжат выдавать бесплатное питание Поделиться Поделиться Твитнуть

Дети из малообеспеченных семей Пермского края, находящиеся на дистанционном обучении, продолжат получать бесплатное питание. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин в ходе заседания регионального штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции поручил краевому министерству образования сохранить бесплатное питание для детей из малообеспеченных семей. Руководитель региона попросил найти оптимальный состав продуктов питания и механизм его передачи детям.

Как пояснила министр образования и науки Раиса Кассина, в регионе порядка 90 340 детей из малообеспеченных семей и 20 770 детей с ОВЗ, которые получают бесплатное питание в школах. На данный момент разрабатывается состав продуктового набора, который будет передаваться школьникам на территории школы.

«Выдавать продукты будут сотрудники столовых, они проверяются, у них есть медицинские книжки, — отметила Раиса Кассина. — Наборы будут выдаваться минимум на неделю».