Мария Сыропятова Работу курортов Пермского края могут приостановить из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

В правительстве РФ озвучена одна из мер по предотвращению распространения эпидемии коронавируса — приостановка работы курортов и домов отдыха на территории России. Эта информация была озвучена представителями федерального агентства по туризму на онлайн-конференции «Формирование первоочередных мер по поддержке туризма».

Ожидается, что с завтрашнего дня (27 марта) может быть запрещён заезд в такие учреждения, а до 30 марта все оставшиеся туристы должны из них выехать.

Напомним, в Пермском крае коронавирус подтверждён у 10 человек.