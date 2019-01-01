Дмитрий Енцов журналист Пятеро последних инфицированных коронавирусом пермяков посетили семь стран Последние заболевшие — два мужчины и три женщины Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, пять новых заражённых коронавирусом жителей региона вернулись из заграничных поездок. При этом часть из них посетили подряд более одной страны.

Последние случаи инфицирования касаются двух мужчин и трёх женщин. В общей сложности они посетили семь стран: ОАЭ, Швейцарию, Францию, Норвегию, Словению, Австрию, Португалию.

Отметим, что, по данным краевого минздрава, на утро 26 марта 46 человек (+7 человек относительно 25 марта) находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей (у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции).

3030 человек (+509) изолированы на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача (без симптомов заболеваний, но вернувшиеся из-за рубежа или контактировавшие с заболевшими или с теми, у кого подозрение на наличие вируса).

В России на прошедшие сутки диагноз подтвердился у 182 человек, то есть общее число инфицированных достигло 840. 38 пациентов выздоровели, двое — умерли.