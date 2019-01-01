Григорий Серёдкин Все кандидаты на должность ректора ПГГПУ аттестованы в Минобрнауки РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Все кандидаты на должность ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) прошли аттестацию в минобрнауки России. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба университета.

Напомним, 11 февраля учёный совет университета утвердил окончательный список кандидатов на должность ректора ПГГПУ. На должность заявились четыре кандидата: врио ректора ПГГПУ Константин Егоров, и. о. проректора по внеучебной работе Олег Лысенко, декан математического факультета Ирина Власова и завкафедрой педагогики и психологии Борис Крузе.

Члены аттестационной комиссии изучили представленные кандидатами документы и материалы. Далее комиссия заслушала и обсудила выступления претендентов и приняла решение допустить до выборов всех кандидатов. Таким образом, в выборах ректора ПГГПУ участвуют все заявившиеся претенденты.

Проведение конференции по выборам ректора запланировано на май-июнь 2020 г. Точная дата события зависит от развития ситуации с пандемией нового короновируса.

Отметим, изначально кандидаты на вакантную должность должны были пройти аттестацию в Минобрнауки России 3 марта. После этого планировалось назначить дату выборной конференции. Однако по решению ведомства дату аттестации перенесли на 17 марта.