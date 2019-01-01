В будущем пермском аквапарке появятся тёплый уличный бассейн и спрей-парк Поделиться Поделиться Твитнуть

Градостроительный институт «Гипрогор Проект» рассказал об особенностях будущего пермского аквапарка.

Напомним, ранее компания подписала контракт на его проектирование за 175 млн руб.

Так общая площадь комплекса составит около 50 тысяч кв м.

Крытая водная зона займёт 12 тыс. кв. м. Проектом будут предусмотрены аттракционы: волновой бассейн, аттракцион «Медленная река» с гидромассажными зонами, душами Шарко и миниатюрными водопадами, водные горки.

Также проект предусмотрит создание волнового бассейна с зеркалом воды 900 кв. м.

Для детей организуют отдельную игровую зону с горками, бассейнами, аквабашней, спрей-парком и другими развлечениями.

На территории аквапарка разместятся несколько джакузи, зона отдыха с шезлонгами, спа-зона с сауной и русской баней, а также сцена для проведения мероприятий и кафе на 300 посетителей.

Кроме того, проектировщики планируют обустроить летнюю зону с подогреваемым уличным бассейном и площадками для отдыха.

На территории фитнес-центра площадью 3 тыс. кв. м., рассчитанного на 1,2 тыс, человек в сутки, разместят спортивный бассейн 20х25м, а также несколько залов для групповых и софт-тренировок.

Гостиница вместимостью до 100 номеров будет рассчитана преимущественно на семейные пары с детьми. Проектировщики прорабатывают различные сценарии отдыха в комплексе, в том числе, по схеме «все включено». Для удобства гостей будет предусмотрен выход из гостиницы непосредственно в водную зону аквапарка.

Завершить разработку проектно-сметной документации и направить её в органы государственной экспертизы планируется осенью 2020 года.