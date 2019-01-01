Заключён контракт с проектировщиком будущего аквапарка в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «СК «Олимпия-Пермь» и ООО «Гипрогор проект» заключили контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей в Перми.

Напомним, максимальная стоимость контракта составила 175,8 млн руб. Строительство по проекту нужно завершить к 2023 году, а предельная стоимость строительства аквапарка в текущих ценах не должна превышать 5,692 млрд руб.

На работы по созданию документации отводится 320 дней. Проектировщики должны представить проект комплекса площадью 60 тыс. кв. м с аквапарком и гостиницей на 168 номеров и парковкой на 500 мест. Расчёты нужно сделать для четырёх разных площадок.

Напомним, рассматривались площадки в микрорайонах Закамск и Лёвшино, Ива и Камская долина.