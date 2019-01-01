Определён проектировщик будущего пермского аквапарка Договор с московским институтом будет подписан в течение 10 дней Поделиться Поделиться Твитнуть

Автором проектно-сметной документации для аквапарка станет градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор-Проект». Стоимость контракта составит 175,8 млн руб. Об этом сообщает краевое минимущества.

В портфеле московской компании - ТРК, теннисный центр, ЖК, отель и другое.

Заявка градостроительного института стала единственной, поступившей на торги. Договор будет подписан в течение 10 дней.

Николай Гончаров, министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края:

— Строительство аквапарка является приоритетным проектом для региона. Мы планируем, что пермский аквапарк начнёт свою работу в 2023 году.

Напомним, эти торги были повторными. На первые заявок не поступило.