В Прикамье выдаваемое детское питание не соответствовало ГОСТ Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура и специалисты Роспотребнадзора провели уровень соблюдения ООО «Митра» санитарно-эпидемиологических требований при доставке детского питания в Чернушинском районе.Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Выяснилось, что между ООО «Митра» и ГБУЗ ПК «Чернушинская районная больница» был заключён договор поставки молока для детей в возрасте до трёх лет. Однако поставляемое молоко не соответствовало отдельным требованиям ГОСТ.

В отношении ООО «Митра» было возбуждено дело об административном правонарушении. Руководителю организации внесено представление об устранении выявленных нарушений.