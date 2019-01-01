В Перми открыт благотворительный счёт для борьбы с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой фонд социальной поддержки населения открыл специальный счёт для сбора благотворительных пожертвований на борьбу с коронавирусом. Счёт открыт в ПАО «Сбербанк».

Напомним, в Пермском крае коронавирусом заражены пять человек, 2,5 тыс. человек находятся на карантине. Для предупреждения эпидемии закрыты образовательные и развлекательные учреждения, отменены мероприятия численностью более 50 человек.



