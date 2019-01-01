В апреле начнётся ремонт путепровода на улице Светлогорской в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам обследования путепровода на улице Светлогорской выявлены дефекты балок пролётных строений и других элементов, влияющих на его грузоподъемность и долговечность, сообщает «Рифей».

В связи с этим с 25 апреля планируется капитальный ремонт путепровода. Подрядчику АО «Уралмостострой» предстоит демонтировать дорожное покрытие, переустроить ж/д сети, мостового полотна и пролётные строения. Также необходимо отремонтировать опоры путепровода и провести благоустроительные работы.

Из-за ремонтных работ с 00:00 25 апреля до 23:59 1 октября на автомобильном путепроводе по улице Светлогорской на участке моста через главные ж/д пути Транссибирской магистрали ограничат движение транспорта. При этом сначала ремонт будет проводиться на правой половине путепровода, а затем по левой полосе.