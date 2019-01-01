В Перми приступили к дезинфекции общественного транспорта
Для профилактики распространения коронавируса в Перми усилили санитарную обработку общественного транспорта. Об этом сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов.
Дезинфекцию проходит и муниципальный, и частный транспорт.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Горожане должны быть уверены, что транспорт действительно обработан и безопасен. Выделяем на это средства из резервного фонда. С МУП «Пермгорэлектротранс» работает Пермский краевой центр дезинфектологии, с частными перевозчиками — две специализированные организации. Дезинфекция проходит по вечерам в кабине водителя и в салоне. После такой обработки вирусов на поверхностях не остаётся.