В Перми приступили к дезинфекции общественного транспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Для профилактики распространения коронавируса в Перми усилили санитарную обработку общественного транспорта. Об этом сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Дезинфекцию проходит и муниципальный, и частный транспорт.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Горожане должны быть уверены, что транспорт действительно обработан и безопасен. Выделяем на это средства из резервного фонда. С МУП «Пермгорэлектротранс» работает Пермский краевой центр дезинфектологии, с частными перевозчиками — две специализированные организации. Дезинфекция проходит по вечерам в кабине водителя и в салоне. После такой обработки вирусов на поверхностях не остаётся.