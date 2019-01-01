Дмитрий Енцовжурналист
В Пермском крае может открыться третий обсерватор для заражённых коронавирусом
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В Краснокамском районе Пермского края при необходимости может открыться третий обсерватор для заражённых коронавирусом. Об этом на заседании гордумы Перми сообщила министр здравоохранения пермского края Оксана Мелехова.
Напомним, в Перми три подтверждённых случая заражения коронавирусом. На карантине находится около 2 тыс. человек, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с таковыми.
Два обсерватора для заражённых работают в Дзержинском районе Перми и Очёре.
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