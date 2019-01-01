Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае может открыться третий обсерватор для заражённых коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Краснокамском районе Пермского края при необходимости может открыться третий обсерватор для заражённых коронавирусом. Об этом на заседании гордумы Перми сообщила министр здравоохранения пермского края Оксана Мелехова.

Напомним, в Перми три подтверждённых случая заражения коронавирусом. На карантине находится около 2 тыс. человек, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с таковыми.

Два обсерватора для заражённых работают в Дзержинском районе Перми и Очёре.