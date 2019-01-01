Медики Пермского края начали проходить онлайн-курсы помощи при коронавирусе Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения РФ направило в регионы письмо, в котором поручает медработникам всех специальностей пройти онлайн-курсы, посвящённые коронавирусной инфекции. Специалисты Пермского края уже начали проходить обучение.

В рамках курсов врачи должны освоить два модуля: «COVID-19: пневмонии и вирусные поражения лёгких (тактика врача стационара неинфекционного профиля)» и «Диагностика, лечение, профилактика новой коронавирусной инфекции в первичной медико-санитарной помощи на дому».

Пройти курсы предлагается на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.

Напомним, на сегодня в Прикамье зафиксировано три случая заражения коронавирусной инфекцией. В больницах региона с симптомами ОРВИ находятся 32 пациента, на самоизоляции дома без симптомов — около 2 тыс. человек. Это люди, прибывшие в течение последних двух недель в регион из-за границы.