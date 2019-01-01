Дмитрий Енцов журналист В Прикамье в пять раз выросло количество индивидуальных инвестиционных счетов Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным на 1 января 2020 года, на территории Пермского края открыто 36,3 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Это в пять раз больше, чем три года назад. Такие данные сообщили в Пермском отделении Уральского главного управления Банка России.

По количеству ИИС Пермский край занимает четвёртое место среди 14 субъектов ПФО и 12-е — по стране в целом.

Доля жителей Пермского края, открывших ИИС, в общем количестве населения региона составила 1,4%.

Для сравнения: в 2015 году по всей стране количество открытых ИИС составило 89 тыс., к концу 2019 года этот показатель превысил 1,6 млн.

Лидерами являются Москва (более 191,2 тыс.), Московская область (более 102,5 тыс.) и Санкт-Петербург (более 73,6 тыс.).

Отметим, что институт ИИС появился 1 января 2015 года. Его можно оформить у брокера (брокерский счёт) или управляющего (счёт доверительного управления). Сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 млн руб. Средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды и т. д.

При этом помимо дохода инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. руб. (возврат до 52 тыс. руб. в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счёта).