Domofond: в Перми приобретение квартиры в новостройке выгоднее, чем на вторичном рынке Поделиться Поделиться Твитнуть

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru изучили цены на двухкомнатные квартиры в новостройках и на вторичном рынке в 32 регионах России, а также условия выдачи ипотечных кредитов, чтобы выяснить, где выгоднее брать ипотеку для покупки вторичного жилья, а где — для приобретения квартир в новостройках.

Оказалось, что двухкомнатную квартиру площадью в 49 кв. м выгоднее купить на вторичном рынке в 19 регионах страны, а ипотека на новостройки выгоднее в 12 регионах.

Пермский край вошёл в группу регионов, в которых недвижимость в новостройке оказалась более выгодной. Так, по расчётам аналитиков, в Пермском крае к изначальной стоимости жилья в новостройке придётся добавить 118 662 руб. при ипотечном договоре, а при покупке «вторички» — 137 892 руб.