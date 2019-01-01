В Перми снизилась стоимость автодомов Поделиться Поделиться Твитнуть

«Авито. Авто» проанализировал динамику спроса и стоимости передвижных автодомов. По итогам 2019 года, наиболее сильно интерес к мобильному жилью вырос в Тюмени — спрос на автодома в городе за год удвоился. На 88,7% он вырос в Новосибирске. Только в двух регионах РФ спрос упал — в Тольятти и Перми, на 23,2% и 8,2% соответственно.

Изменилось и число объявлений. В среднем по России оно выросло на 30,6%, а в Перми — на 7,4%. Это последнее место рейтинга.

Кроме того, за 2019 год изменилась средняя стоимость автодома. В Самаре цены выросли на 63%, до 543 тыс. руб., в Москве — на 1,8%, до 1,7 млн руб.

В Перми средняя цена упала на 8,2%, до 400 тыс. руб. Всего на пермском «Авито» размещено пять объявлений о продаже автодома по цене около 500 тыс. руб.