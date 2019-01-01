В больнице имени М. А. Тверье появится новый хирургический корпус на 400 коек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми, в ГКБ им. М. А. Тверье, запланировано строительство нового хирургического корпуса на 400 коек с приёмно-диагностическим отделением. В корпусе, рассчитанном на приём до 270 пациентов в сутки, разместятся семь отделений больницы, сообщает сайт губернатора и правительства региона со ссылкой на краевой минздрав.

Валерий Блинов, главный врач ГБУЗ ПК «ГКБ им. М. А. Тверье»:

— В данном корпусе будет установлено самое современное диагностическое и лечебное оборудование, а это не только приятная новость для пациентов, но и привлекательное условие для работы медицинского персонала.

По словам руководителя, строительство нового корпуса создаст условия для организации центра многопрофильной медицинской помощи населению и нового отделения реабилитации, где будут находиться пациенты.

В больничном комплексе планируется разместить отделения урологии, нейрохирургии, ортопедии, травматологии, а также три отделения хирургии (из них два экстренных и одно плановое).

На строительство объекта планируется направить более 636 млн руб.