Евгения Пастухова выпускающий редактор Глава Кунгура уходит в отставку Место Сергея Гордеева уже предложили главе Кунгурского района Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Гордеев



Глава Кунгурского городского округа Сергей Гордеев 23 марта написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает источник, близкий к краевой администрации. В четверг, 26 марта, депутаты городской думы на заседании должны утвердить его отставку.

Напомним, вчера «Новый компаньон» предсказал такой вариант развития событий. К Гордееву, который считается близким к экс-министру территориального развития Роману Кокшарову, накопилось множество претензий. Недовольство губернатора вызвал его отпуск в ОАЭ, после которого он без обязательного в таком случае карантина хотел выйти на работу.

Основным претендентом на должность и.о. главы территории является глава Кунгурского района Вадим Лысанов. Он подтвердил «Новому компаньону», что предложение ему поступило, и сейчас всё будет зависеть от позиции депутатов. Кто будет исполнять обязанности главы в районе он не сказал — вопрос решается.

Не исключено, что конкурс по отбору главы округа будет объявлен на том же заседании 26 марта



