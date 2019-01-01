Евгения Пастуховавыпускающий редактор
Глава Кунгура уходит в отставку
Место Сергея Гордеева уже предложили главе Кунгурского района
Глава Кунгурского городского округа Сергей Гордеев 23 марта написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает источник, близкий к краевой администрации. В четверг, 26 марта, депутаты городской думы на заседании должны утвердить его отставку.
Напомним, вчера «Новый компаньон» предсказал такой вариант развития событий. К Гордееву, который считается близким к экс-министру территориального развития Роману Кокшарову, накопилось множество претензий. Недовольство губернатора вызвал его отпуск в ОАЭ, после которого он без обязательного в таком случае карантина хотел выйти на работу.
Основным претендентом на должность и.о. главы территории является глава Кунгурского района Вадим Лысанов. Он подтвердил «Новому компаньону», что предложение ему поступило, и сейчас всё будет зависеть от позиции депутатов. Кто будет исполнять обязанности главы в районе он не сказал — вопрос решается.
Не исключено, что конкурс по отбору главы округа будет объявлен на том же заседании 26 марта