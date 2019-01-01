Дмитрий Енцов журналист Сергей Касаткин утверждён в должности первого заместителя главы Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 24 марта утвердили кандидатуру Сергея Касаткина в должности первого заместителя главы города. Его кандидатуру внёс глава Перми Дмитрий Самойлов.

По словам Дмитрия Самойлова, Сергей Касаткин будет курировать департамент планирования и мониторинга, департамент имущественных отношений, департамент экономики и промышленной политики.

Кроме того, он будет сосредоточен на реализации национальных и инвестиционных проектов, а также подготовке к 300-летнему юбилею Перми.

На заседании Касаткин отметил, что по проекту «Пермь-300» «нет даже проектно-сметной документации».

Его кандидатуру поддержали 33 присутствовавших депутата, один — воздержался.

Сергей Касаткин родился в 1971 году. Возглавлял городской департамент ЖКХ, областное управление ЖКХ, был первым заместителем главного управляющего директора ООО «Новогор-Прикамье».

Прежний первый заместитель Виктор Агеев продолжит работу в качестве заместителя главы города и будет курировать городское управление капитального строительства.