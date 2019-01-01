Дмитрий Енцов журналист При необходимости краевой минздрав готов приобрести ещё 10 аппаратов ИВЛ к имеющимся 770 Поделиться Поделиться Твитнуть

На случай экстренной ситуации с развитием коронавируса в Пермском крае находятся 770 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом 24 марта на пленарном заседании гордумы заявила региональный министр здравоохранения Оксана Мелехова.

По её словам, по имеющимся нормативам такого количества достаточно. В случае необходимости край готов закупить ещё десять аппаратов, этот вопрос уже обсуждался с врио губернатора Дмитрием Махониным.

Напомним, по состоянию на утро 24 марта в Пермском крае на двухнедельном домашнем карантине из-за ситуации с коронавирусом находятся 1916 человек. В основном это прибывшие из-за границы.

В больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей находятся 32 пациента.

Новых случаев заражения на территории региона за сутки не зафиксировано, то есть за всё время официальный диагноз подтверждён у трёх человек.