Денежную компенсацию за земельный участок для многодетных могут ввести в городах Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин ответил на вопрос, поступивший ему в Instagram. Автор уточнил, что его многодетная семья стоит в очереди на получение земельного участка, за три года очередь продвинулась на 50 позиций.

При этом в столице Пермского края внедрён механизм денежной компенсации за земельный участок для многодетных семей. Её размер составляет 250 тыс. руб. Городские власти планировали ежегодно выплачивать компенсацию 200 многодетным семьям.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Очевидно, что вопрос предоставления права выбора между денежной компенсацией и земельным участком является актуальным. Поспособствуем, чтобы практика Перми, где уже можно получить выплату взамен участка, как можно скорее распространилась и на другие территории края с большим количеством участников.