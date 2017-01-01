За три года 600 многодетных семей получат компенсацию на покупку земли

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Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил пермякам в ходе Instagram-конференции о том, что на денежную компенсацию многодетным семьям на покупку земельных участков в бюджете края на 2020-2022 года заложено 150 млн рублей.

Таким образом, каждый год минимум 200 многодетных семей получат в качестве денежной компенсации 250 тыс. рублей, которые они смогут потратить на покупку земельного участка на территории Пермского края.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми:

— Сегодня уже 673 многодетные семьи обратились за возможностью получения компенсации. В этом году 23 семьи смогут её получить.

Кроме того, Дмитрий Самойлов отметил, что на получение земельного участка в очереди стоит около 7 тыс. многодетных семей. В первом квартале 2020 года планируется сдать 27 участков под ИЖС: семнадцать — в Чердынском районе, пять — в Лысьвенской, четыре — в Берёзовском и один в Сылвенском.