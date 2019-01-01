В рамках борьбы с коронавирусом регионам поручили ограничить посещение церквей и мечетей Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках заседания рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса регионам Россиии было дано поручение обеспечить режим полной готовности всех систем здравоохранения

Регионам поручено ограничить посещение церквей, мечетей, а также других «культовых сооружений». Об этом сообщает «Медвестник».

Напомним, ранее был введён запрет на мероприятия численностью более 50 человек. В Пермском крае закрыты театры, концертные залы и библиотеки. Продолжают работать частные кинотеатры. Коронавирус подтверждён у трёх человек.