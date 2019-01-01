В апреле в Перми начнётся двухгодичный капремонт ул. Краснополянской Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил ускорить начало капремонта ул. Краснополянской, так как на её состояние жаловались жители города. Работы рассчитаны на два года. Всё это время движение будет организовано поочерёдно по полосам.

Работы будут вестись за счёт городского бюджета. По поручению мэра подрядчик — ООО «ТНК» — приступит к ремонту как можно раньше. Уже 19 апреля начнутся строительно-монтажные работы на объекте. В ходе ремонта на участке ул. Краснополянской от ул. Хлебозаводской до разворотного кольца на ул. Загарьинской будет построена ливневая канализация, переустроены все коммуникации, выполнено обустройство тротуаров, полностью заменено дорожное покрытие.

В связи с этим движение транспорта на этом участке будет ограничено. С 19 апреля по 1 июня движение поэтапно будет закрываться по ул. Полазненской, Коломенской и местному проезду между ул. Краснополянской и Коломенской. С 00:00 19 апреля до 20 сентября движение автотранспорта по ул. Краснополянской будет организовано поочерёдно по полосам. Схема движения и информация об изменении работы общественного транспорта будут опубликованы дополнительно.

Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования. Планируемые сроки завершения всех работ — октябрь 2021 года.