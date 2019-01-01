Дмитрий Енцов журналист Удорожание реконструкции Комсомольского проспекта составляет более 300 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до Чкалова выйдет дороже первоначальных планов более чем на 300 млн руб. Об этом 24 марта на пленарном заседании заявил заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин.

По его словам, глава Перми ответил на запрос депутатов о состоянии инвестиционных проектов, средства на которые выделялись решением гордумы.

Малютин отметил, что первоначально на все реконструкторские работы должно быть выделено 1,423 млрд руб., но с учётом удорожания работ итоговая сумма составит 1,748 млрд руб.

Заметитель председателя гордумы отметил, что никаких пояснений, почему работы дорожают и в какие сроки они будут выполнены, не поступило.

Напомним, капитальная реконструкция Комсомольского проспекта приурочена к 300-летию Перми и должна завершиться в 2023 году.

Помимо этого, судя по ответу главы Малютину, удорожание произойдёт при реконструкции ул. Героев Хасана (на 500 млн руб., до 1,078 млрд руб.).