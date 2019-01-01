Дмитрий Енцовжурналист
Футболисты и тренеры ФК «Звезда» ушли на домашний карантин
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Игроки, тренеры, медперсонал и административный штаб пермского футбольного клуба «Звезда» ушли на домашний карантин, который продлится две недели. Отметим, что вчера команда вернулась из Турции, где проводила сборы.
В клубе отметили, что ни у кого из сотрудников и игроков признаков коронавируса нет, но из-за введённого в регионе режима повышенной готовности сотрудники выполняют рекомендацию по самоизоляции.
В этот период тренировок не будет, футболисты будут заниматься по индивидуальной программе.
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