Дмитрий Енцов

Дмитрий Енцов

журналист

Футболисты и тренеры ФК «Звезда» ушли на домашний карантин

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фк Звезда. Из Турции

  пресс-служба ФК «Звезда»

Игроки, тренеры, медперсонал и административный штаб пермского футбольного клуба «Звезда» ушли на домашний карантин, который продлится две недели. Отметим, что вчера команда вернулась из Турции, где проводила сборы.

В клубе отметили, что ни у кого из сотрудников и игроков признаков коронавируса нет, но из-за введённого в регионе режима повышенной готовности сотрудники выполняют рекомендацию по самоизоляции.

В этот период тренировок не будет, футболисты будут заниматься по индивидуальной программе.

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