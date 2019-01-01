Дмитрий Енцов журналист Футболисты и тренеры ФК «Звезда» ушли на домашний карантин Поделиться Поделиться Твитнуть

Игроки, тренеры, медперсонал и административный штаб пермского футбольного клуба «Звезда» ушли на домашний карантин, который продлится две недели. Отметим, что вчера команда вернулась из Турции, где проводила сборы.

В клубе отметили, что ни у кого из сотрудников и игроков признаков коронавируса нет, но из-за введённого в регионе режима повышенной готовности сотрудники выполняют рекомендацию по самоизоляции.

В этот период тренировок не будет, футболисты будут заниматься по индивидуальной программе.