McDonald’s разработал алгоритм работы на случай карантина в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

McDonald’s направил властям России и регионов план работы сети быстрого питания в случае введения карантина. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в Пермском крае работают четыре ресторана быстрого питания сети.

В случае карантина компания предлагает закрыть обеденные залы и обслуживать покупателей только навынос, осуществляя приём заказа через киоски самообслуживания или обычные кассы, но с дистанционной выдачей заказа в специальных зонах или когда сотрудник сети отходит на определенное безопасное расстояние. Оплату предлагается производить безналичным способом.

Также предполагается, что покупатели в случае карантина смогут воспользоваться окнами «МакЭкспресс» и «МакАвто».

Если ресторан располагается в ТЦ, который временно закрыт, то, по согласованию с его администрацией, предприятие будет предоставлять сервис доставки.

В случае закрытия точек, компания приложит все усилия для сохранения рабочих мест:

«Мы хотим сдержать рост цен и оставаться открытыми, несмотря на падение трафика в этот непростой период, чтобы у россиян было ощущение стабильности и возможность выбора», — заключили в McDonald’s.

Компания направила такие обращения в восемь регионов и городов: Москву и Московскую область, Пермь, Тулу, Пензу, Республику Татарстан, Оренбургскую и Липецкую области.