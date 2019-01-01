После сообщения о дефиците крови в Березниках пройдёт выездной приём доноров Поделиться Поделиться Твитнуть

26 марта в Березниках будет работать выездной пункт приема доноров крови. Бригада Пермской краевой станции переливания крови будет принимать доноров в Краевой больнице им. Вагнера Е. А. на пр. Ленина 22а с 11:00 до 15:00.

Донорам следует иметь при себе паспорт. Если имеется временная регистрация, предоставить её. Каждый донор получит компенсацию питания в размере 674 рублей и справку на предоставление 2 выходных дней с сохранением среднего заработка.

Ознакомиться с перечнем противопоказаний и сроками отвода от донорства можно на сайте pkspk.ru.

В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции на станциях и в отделениях переливания крови усилены меры по санобработке и вентилированию, действует масочный режим.

Напомним, ранее представители станции переливания заявили о дефиците крови, так как из-за эпидемии коронавируса доноры избегают мест скопления людей. На данный момент в Пермском крае зафиксировано три случая заболевания коронавирусом.