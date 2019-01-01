Пермская станция переливания заявила о дефиците крови из-за эпидемии коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая станция переливания сообщила о дефиците крови из-за «беспрецедентного снижения количества доноров».

«Запросы есть, а крови и её компонентов недостаточно. Причина этому — коронавирус и боязнь многих доноров каким-либо образом им заразиться», — отметили на станции.

В учреждении добавили, что если уровень доноров сохранится или снизится, то под угрозой окажутся жизни сотен пациентов, которые сейчас борются с другими заболеваниями и нуждаются в ежедневном переливании крови.

На станции напоминают, что донорство безопасно. В учреждении введены дополнительные меры дезинфекции.

Сдать кровь можно в Перми на ул. Лебедева, 54 и в Кунгуре на ул. Красногвардейской, 45г. Станции работают с понедельника по четверг с 8:00 до 13:30, по пятницам — до 13:00.