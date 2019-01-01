Летом в Добрянке откроют центр социальной реабилитации несовершеннолетних Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 23 марта, состоялось заседание Антинаркотической комиссии. В ходе заседания были подняты вопросы профилактики наркомании, противодействия незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, а также выявления наркопреступлений, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В ходе заседания комиссии было анонсировано создание первого в Пермском крае центра социальной реабилитации для детей и подростков, употребляющих психоактивные вещества (ПАВ). Он откроется 1 июля на базе действующего социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Добрянке. Позже данный центр может быть преобразован в Единый государственный реабилитационный центр.

По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, в центре будут проходить реабилитацию дети 10—17 лет, которые употребляют ПАВ и уже прошли лечение в медицинской организации. По словам министра, в центре одновременно смогут находиться 22 подростка сроком до трёх месяцев. Таким образом, социальную реабилитацию в течение года смогут ежегодно проходить около ста ребят.

Как отметил председатель комиссии, глава региона Дмитрий Махонин, в решении данных вопросов важно отлаженное взаимодействие краевых и муниципальных властей, правоохранительных органов.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Конечно, мы можем попытаться из этой среды человека достать, похвастаться единичной победой, но важнее всего бороться с самой средой. Ведь если человек, ранее наркозависимый, сможет снова приобрести психоактивные вещества, то он вернётся в эту среду. Хочу понять, что мы можем ещё сделать.