У Максима Решетникова появился новый заместитель в Минэкономразвития РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Владимира Ильичёва заместителем министра экономического развития РФ.

Ранее Владимир Ильичёв был директором департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.

Напомним, министром экономического развития РФ является бывший губернатор Пермского края Максим Решетников. Он был назначен на эту должность в январе 2020 года.