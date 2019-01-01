Дмитрий Енцов журналист Хоккейная команда «АК59» завершила сезон досрочно из-за отмены игр по решению федерации Поделиться Поделиться Твитнуть

Молодёжная хоккейная команда «АК59», созданная на базе Академии игровых видов спорта Пермского края, объявила о завершении сезона. Причиной стало решение Федерации хоккея России об отмене проведения серии плей-офф в Национальной молодёжной хоккейной лиге в связи с эпидемией коронавируса.

Отметим, что «АК59», созданная в мае 2019 года, в своём дебютном сезоне вошла в четвёрку лучших команд, обеспечив себе участие в серии плей-офф

Сергей Сюрдяев, главный тренер команды:

— Жаль, конечно, что вмешались не зависящие от нас обстоятельства. Руководство лиги отменило проведение игр плей-офф. Думаю, что это правильное решение. Играть без зрителей и подвергаться возможной опасности — это нонсенс. Всё-таки, в первую очередь, мы играем для наших преданных болельщиков.