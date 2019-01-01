Штрафы за разговоры по телефону за рулём смогут выносить с помощью нейросети
ГИБДД планирует начать использование камер, способных фиксировать использование водителем телефона во время движения, сообщает «Коммерсантъ». Работающий на основе нейросети софт уже проходит испытание, вскоре его начнут применять в Москве.
О массовом применении технологии говорить пока рано, так как водители должны иметь право доказать ошибку работы оборудования.
Предполагается, что штрафы будут присылать автовладельцам по почте. Если за рулём в момент нарушения находился не собственник, он сможет в рамках обжалования переписать постановление на водителя.
Новое оборудование предложила корпорация «Строй Инвест Проект».
«Суть технологии заключается в том, что нейросеть с помощью Big Data научилась точно определять, держит ли водитель телефон у уха, или, например, пристегнут ли он ремнём безопасности», — пояснил источник.
Центр организации дорожного движения Москвы с 2016 года уже арендует у «Строй Инвест Проекта» 100 камер за 650 млн руб.
Напомним, в России запрет на пользование телефоном за рулём без использования hands-free введён в ПДД в 2001 году, с 2013 года действует штраф 1,5 тыс. руб. В 2018 году за этот вид нарушений было наказано 81,5 тыс. водителей, в 2019 году — более 84,8 тыс.