Штрафы за разговоры по телефону за рулём смогут выносить с помощью нейросети Поделиться Поделиться Твитнуть

ГИБДД планирует начать использование камер, способных фиксировать использование водителем телефона во время движения, сообщает «Коммерсантъ». Работающий на основе нейросети софт уже проходит испытание, вскоре его начнут применять в Москве.

О массовом применении технологии говорить пока рано, так как водители должны иметь право доказать ошибку работы оборудования.

Предполагается, что штрафы будут присылать автовладельцам по почте. Если за рулём в момент нарушения находился не собственник, он сможет в рамках обжалования переписать постановление на водителя.

Новое оборудование предложила корпорация «Строй Инвест Проект».

«Суть технологии заключается в том, что нейросеть с помощью Big Data научилась точно определять, держит ли водитель телефон у уха, или, например, пристегнут ли он ремнём безопасности», — пояснил источник.

Центр организации дорожного движения Москвы с 2016 года уже арендует у «Строй Инвест Проекта» 100 камер за 650 млн руб.

Напомним, в России запрет на пользование телефоном за рулём без использования hands-free введён в ПДД в 2001 году, с 2013 года действует штраф 1,5 тыс. руб. В 2018 году за этот вид нарушений было наказано 81,5 тыс. водителей, в 2019 году — более 84,8 тыс.