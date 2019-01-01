Мария Сыропятова Учёные вузов составили список главных потерь пермяков Четверть прикамцев сожалеют о закрытии ФК «Амкар» Поделиться Поделиться Твитнуть

Социологи и географы НИУ ВШЭ, ПГНИУ и ПНИПУ завершили совместное исследование, в рамках которого выяснили, о чём жалеют жители Пермского края.

Так, 5,6% жителей региона сожалеют об отъезде из Пермского края дирижёра Теодора Курентзиса. При этом среди жителей краевой столицы этот показатель выше почти в три раза - 14,2%.

Лидером рейтинга для жителей Прикамья стало закрытие ФК «Амкар» (24,3%), БК «Урал-грейт» (16,9%), а также фестиваля «Белые ночи» (16,4%).

Несколько реже жители Пермского края сожалеют о закрытиях ВК «Прикамье» (9,4%), фестиваля KAMWA (6,6%), гражданского форума «Пилорама» (4,4%), фестиваля «Территория» (3,6%) и отъезде из Перми писателя Алексея Иванова (3,1%). Отъезд Марата Гельмана считают потерей только 1,7%. Ещё 8% жителей Пермского края ни об одном из событий из этого списка не сожалеют.

Причём исследователи отмечают, что первое место в этом рейтинге у «Амкара» вполне объяснимо — закрытие клуба произошло относительно недавно, а вот второе место «Урал-Грейта» выглядит любопытно, так как клуб прекратил работу более 10 лет назад.

Антон Петров, болельщик баскетбольных клубов «Урал-Грейт» и «Парма»:

— «Урал-Грейт» был мечтой, которая сбылась. Команда добилась впечатляющих успехов в российском чемпионате — дважды становилась чемпионом. В лучшие годы бюджет команды позволял нанять любого игрока. Быть причастным к великому клубу, сидя на трибунах наблюдая за игрой — это была большая ценность, доступная для всех пермяков.

«Парма» — это «младший брат» «Урал-Грейта». В его руководстве и тренерском штабе люди, закалённые «Урал-Грейтом». Если «Урал-Грейт» во многом был первооткрывателем и революционером, в проведении матчей, в организации дел, в корпоративном духе, то «Парма» удачно повторяет наработанное «старшим братом».

По словам Антона Петрова, в «Парме» пока не ставится задачи одержать победу в российском чемпионате. У этого клуба репутация команды для роста талантливых игроков, в первую очередь, из Пермского края.

Юлия Папушина, участник проекта и доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ-Пермь:

— Поскольку более молодые и образованные люди проводят досуг более разнообразно, то они чаще сожалеют, и о закрытии спортивных клубов, и о культурных мероприятиях. Различий по полу среди этой категории практически нет. У тех, кто сожалеет, либо только об «Амкаре», либо только о «Белых ночах» различие и в возрасте, и в образовании более заметно. Например, в группе тех, кто упоминает только «Амкар», каждый третий старше 60 лет. А среди тех, кто сожалеет только о фестивале «Белые ночи», реже всего встречаются люди с высшим образованием, только 7%. Среди тех, кто выбрал только один вариант, либо из области культуры, либо из области спорта заметны также и различия по полу. Женщины скорее будут сожалеть о закрытии «Белых ночей», а мужчины — об «Амкаре».

Опрос проводился по репрезентативной выборке среди 2400 жителей Пермского края, включая Пермь и другие муниципалитеты. Респонденты могли выбрать любое количество вариантов ответов. Опрос проводился онлайн с сентября 2019 года по февраль 2020 года, участие оплачивалось. Исследование проводилось в рамках проекта «Межпоколенная динамика культуры: территориальный разрез» благодаря поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.