Дмитрий Енцов журналист На неделе в Перми ожидается потепление до +7° Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Гидрометцентра РФ, рабочая неделя в Перми, с 23 по 27 марта, будет тёплой.

Дневная температура не должна опускаться ниже ноля, начиная со второй половины недели жители будут ощущать заметное потепление. Так, предварительно, в пятницу воздух прогреется до +7°.

Ночная температура продолжит оставаться «отрицательной». В частности, в ночь понедельника и вторника температура может составить -11°. Ближе к концу недели она «потеплеет» до -2°.

При этом неделя обещает быть в основном без осадков.