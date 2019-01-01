Дмитрий Енцов журналист В начале года в Пермском крае построено почти в два раза больше жилья, чем год назад Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, в регионе зафиксировано значительное увеличение сданного в эксплуатацию жилья. Так, по данным за январь и февраль, в Пермском крае введено 164,7 тыс. кв. м жилья, что почти в два раза больше, чем в январе-феврале 2019 года (тогда этот показатель составлял 84 тыс. кв. м).

При этом наибольшую долю введённого жилья составляет индивидуальное жильё — 100,4 тыс. кв. м (в прошлом году было 70,2 тыс. кв. м). То есть в регионе введено 64,3 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

Напомним, что в прошлом году в Перми было построено 420,6 тыс. кв. м многоквартирного жилья, что является худшим показателем за пять последних лет. Но аналитики предсказывают рост — в этом году в краевом центре должно быть сдано 511 тыс. кв. м многоквартирного жилья.