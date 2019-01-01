Дмитрий Енцов журналист С баскетбольного чемпионата снялся прямой конкурент «Пармы» Поделиться Поделиться Твитнуть

Баскетбольный клуб «Калев» из эстонского Таллина досрочно снялся с чемпионата Единой лиги ВТБ нынешнего сезона. На сайте лиги размещено заявление на этот счёт.

Причиной такого решения стало недопущение распространения коронавируса, так как один из сотрудников эстонского клуба сдал положительный тест на коронавирус, плюс, в Эстонии ситуация с вирусом пока сложнее, чем в России, и запрет на проведение матчей мог бы продлиться дольше.

Отметим, что с пермская «Парма» сыграла с «Калевом» в нынешнем сезоне всего один раз. Вторая встреча должна была состояться 22 марта, но лига приостановила все матчи до 10 апреля.