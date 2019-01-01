Дмитрий Енцов журналист В Перми закрыты все муниципальные бассейны Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми с 21 марта закрыты все муниципальные бассейны в целях предупреждения распространения коронавируса. Приказ об этом 20 марта подписал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин.

Как отмечается в приказе, бассейны закрыты «до особого распоряжения».

Отметим, что ранее о временном закрытии по той же причине объявило руководство СК «Олимпия».