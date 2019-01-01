СК «Олимпия» временно закрыт из-за эпидемии коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Спорткомплекс «Олимпия» в Перми объявил о временном закрытии с 21 марта. Решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Напомним, в России порядка 200 человек заражены коронавирусом, в Пермском крае - трое.

Для посещения закрыты бассейны, детский центр плавания, центр кинезитерапии, фитнес-центр, СПА.

Все клубные карты и абонементы будут продлены на соответствующий срок. Пропущенные в этот период занятия центра плавания будут перенесены на последующие циклы, либо будет произведён перерасчёт, подтвердили в СК.