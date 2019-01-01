Газовики считают, что взрыв на ул. Чернышевского, 3 в Перми был подстроен Поделиться Поделиться Твитнуть

В АО «Газпром газораспределение Пермь» прокомментировали взрыв газа, произошедший 20 марта в доме на ул. Чернышевского, 3.

В компании считают, что к происшествию привели намеренные действия одного из жильцов:

«В ходе осмотра квартиры установлено, что кран к дальней левой конфорке газовой плиты, оборудованной системой газ-стоп, находился в открытом положении, запорная арматура перед плитой была открыта. Также установлено, что гибкий рукав (газовый шланг) между плитой и краном был повреждён — предположительно перерезан.

По результатам осмотра специалистами газовой организации сделан предварительный вывод о том, что жильцами квартиры были предприняты преднамеренные действия для создания взрывоопасной концентрации газа в помещении».

Напомним, в результате происшествия одна женщина погибла, три человека госпитализированы.