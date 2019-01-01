Григорий Серёдкин По факту гибели человека в результате взрыва бытового газа в Перми возбуждено уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в доме. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, 20 марта в пятиэтажном доме на ул. Чернышевского, 3 произошёл взрыв бытового газа. Погиб один человек. Трое пострадали, они госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба СКР по Пермскому краю, в настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Следователи осматривают место взрыва, допрашивают свидетелей. Производится выемка видеозаписей камер наружного наблюдения.