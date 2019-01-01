«Единая Россия» объединяет усилия с ОНФ для помощи людям в связи с пандемией коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и врио губернатора Калужской области Владислав Шапша 19 марта в Калуге на базе общественной приёмной партии «Единая Россия» открыли первый в стране волонтёрский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. В его состав вошли общественные организации «Волонтёры Победы» и «Волонтеры-медики».

Андрей Турчак, секретарь генсовета партии «Единая Россия»:

— Это первый пример взаимодействия между президентской партией и президентским общественным движением. Задача таких центров — оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации, в связи с пандемией коронавируса, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам. Для этого мы объединяем усилия и с ОНФ, и с «Волонтёрами-медиками», и с «Волонтёрами Победы» на базе общественных приёмных партии. В ближайшее время такие штабы откроются по всей стране.

Михаил Кузнецов отметил, что «Единая Россия» обладает максимально широким количеством представителей и первичных отделений, а ОНФ — большим количеством волонтеров, которые готовы ездить к людям старшего возраста.

«Все наши волонтеры готовы включиться в работу. Уже работает единый колл-центр, куда поступают звонки людей старшего возраста. Они будут распределяться на уровне регионального центра», — пояснил Кузнецов. Он подчеркнул, что волонтеры должны в том числе наладить взаимодействие с органами соцзащиты, чтобы пресечь действия мошенников.

Как сообщает ER.RU, принявший участие в открытии волонтёрского центра врио губернатора Калужской области Владислав Шапша рассказал о том, что в регионе введен режим повышенной готовности и создан региональный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Владислав Шапша, врио губернатора Калужской области:

— В штаб вошли члены правительства Калужской области, а также федеральных органов власти. На сегодняшний день действует комплекс ограничительных мероприятий. Мы благодарны за те возможности, которые предоставляет «Единая Россия» и ОНФ, чтобы максимально эффективно организовать работу по помощи пожилым людям. Её можно сделать только вместе.

Задача волонтёрских центров «Единой России» и ОНФ — помогать гражданам из группы риска — пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны. На базе каждого центра будут сформированы мобильные бригады волонтёров, которые будут в случае необходимости организовывать доставку продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов, оказывать консультационную поддержку и другую необходимую помощь.

Как пояснил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев, на сегодня налажено взаимодействие с пермским краевым оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции. В Прикамье в начале следующей недели будет создан волонтерский центр по оказанию помощи гражданам с участием ряда общественных организаций.

Напомним, 16 марта на заседании Бюро Высшего Совета «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал поручение региональным отделениям партии предоставить весь имеющейся ресурс в распоряжение оперативных штабов по противодействию распространению коронавируса, развернутых в регионах.