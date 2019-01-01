Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской опере снова планируется премьера «Дон Жуана» Оперу Моцарта поставят главный режиссёр Марат Гацалов и дирижёр Теодор Курентзис Поделиться Поделиться Твитнуть

Торжество свободы — не долгое, но яркое



Как сообщил «Новому компаньону» главный режиссёр Пермского театра оперы и балета Марат Гацалов, в рамках Дягилевского фестиваля 2020 года планируется премьера оперы Моцарта «Дон Жуан», которую Гацалов намерен поставить вместе с художественным руководителем фестиваля Теодором Курентзисом.

Любопытно, что это уже второй «Дон Жуан» в Пермской опере за последние несколько лет (в 2014 году Курентзис сотрудничал в этой постановке с испанской режиссёршей Валентиной Карраско) и первый из двух «Дон Жуанов», которые дирижёр ставит в этом году: второй планируется на Зальцбургском фестивале в июле.

Разумеется, все эти планы смогут реализоваться только в случае скорой победы над пандемией коронавирусной пневмонии.