Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Пермской опере снова планируется премьера «Дон Жуана»
Оперу Моцарта поставят главный режиссёр Марат Гацалов и дирижёр Теодор Курентзис
Как сообщил «Новому компаньону» главный режиссёр Пермского театра оперы и балета Марат Гацалов, в рамках Дягилевского фестиваля 2020 года планируется премьера оперы Моцарта «Дон Жуан», которую Гацалов намерен поставить вместе с художественным руководителем фестиваля Теодором Курентзисом.
Любопытно, что это уже второй «Дон Жуан» в Пермской опере за последние несколько лет (в 2014 году Курентзис сотрудничал в этой постановке с испанской режиссёршей Валентиной Карраско) и первый из двух «Дон Жуанов», которые дирижёр ставит в этом году: второй планируется на Зальцбургском фестивале в июле.
Разумеется, все эти планы смогут реализоваться только в случае скорой победы над пандемией коронавирусной пневмонии.