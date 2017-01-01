Надежда Павлова готовится дебютировать в Зальцбурге



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Фото: Пермский академический театр оперы и балета

На сайте Зальцбургского фестиваля появился подробный анонс постановки оперы Моцарта «Дон Жуан», которую готовят дирижёр Теодор Курентзис и режиссёр Ромео Кастеллуччи для фестиваля 2020 года.

В партии Донны Анны выступит солистка пермской оперной труппы сопрано Надежда Павлова. В постановке примут участие оркестр и хор MusicAeterna.

Зальцбургский фестиваль летом 2020 года откроется в 100-й раз и пройдёт с 18 июля по 30 августа. Премьера оперы назначена на 28 июля. Для Зальцбургского фестиваля «Дон Жуан» — символическое название: эта опера была поставлена на первом Зальцбургском фестивале в 1920 году.