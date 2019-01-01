Пермский край вошёл в топ-3 регионов РФ по объёму покупок препаратов от вирусов и простуды Поделиться Поделиться Твитнуть

Сервис для заказа аптечных товаров «Мегаптека.ру» проанализировал динамику покупок россиян с 27 января по 15 марта.

Напомним, в России у 199 человек подтвердился коронавирус, три из них проживают в Пермском крае.

В целом в России резко вырос спрос на маски, средства от простуды, противовирусные препараты, термометры, препараты для укрепления иммунитета, антисептики для рук.

Пермский край оказался на первом месте по количеству проданных препаратов от простуды — 5370 средств в рассматриваемый период. Далее следуют Москва и Татарстан с 2,8 тыс. и 950 препаратов соответственно.

Также Пермский край стал третьим в России регионом по покупкам противовирусных препаратов — 2,3 тыс. Лидером стала Москва с 3,8 тыс. препаратов, на третьем месте — Татарстан с 363 препаратами.

По объёму покупок медицинских масок Пермский край в топ-3 не попал. Это может объясняться дефицитом товара в регионе.