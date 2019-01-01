Пермское УФАС начало мониторинг цен на жизненно необходимые товары Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю зафиксировало повышение спроса на жизненно необходимые товары из-за мер безопасности, принимаемых для борьбы с коронавирусом. В связи с этим ведомство начало мониторинг цен на товары. Пермское УФАС России направило запросы розничным и оптовым поставщикам и производителям жизненно необходимых товаров.

В УФАС уже поступила одна жалоба на увеличение цены на сахарный песок в сети «Монетка». По сообщению заявителя, с 16 марта цена выросла с 25,9 руб. за 1 кг до 34 руб. По данному факту проводится проверка.

При этом, если на нерегулируемых государством рынках повышаются цены, то антимонопольные органы могут повлиять на ситуацию только в двух случаях: если между участниками рынка заключен картель (то есть компании-конкуренты вступили в сговор с целью установления или поддержания цен); если на рынке есть субъект, злоупотребляющий своим доминирующим положением.



