Доцент Пермского Политеха стал суперфиналистом научной номинации конкурса «Лидеры России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Объявлены имена 30 победителей специализации «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России». Их них отобрано 10 суперфиналистов. Одним из них стал начальник управления науки Пермского Политеха, доцент факультета прикладной математики и механики Павел Волегов.

Напомним, конкурс «Лиды России» позволяет выявить талантливых управленцев и предложить им работу крупных компаниях и госструктурах. В 2020 году конкурс полнился новыми номинациями, в том числе научной.

Победители номинации «Наука» смогут занять управленческие позиции в регионах, в которых реализуются программы развития научно-образовательных центров; войти в состав координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию; пройти образовательные программы и стажировки в ведущих вузах страны и научных организациях; получить в наставники членов Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций, ведущих российских ученых, представителей бизнеса в вие года личных консультаций.

Кроме того, 10 победителей специализации получат образовательный грант в 1 млн руб.

Павел Волегов, суперфиналист конкурса «Лидеры России»:

— Я рад, что мне удалось пройти через систему многоступенчатых и весьма серьёзных фильтров на пути к победе в конкуре, познакомиться с многими интересными людьми и получить обратную связь от экспертов. Я уверен, что опыт, который я приобрёл, участвуя в конкурсе, и ещё приобрету в суперфинале, поможет мне быть полезным моему университету при решении важнейших задач стратегического развития, которые стоят сегодня перед Пермским Политехом.

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ, наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России»:

— В научных институтах большая потребность в молодых и амбициозных лидерах, которые готовы запустить яркие проекты. Если в вашем городе нет университета или лаборатории мирового уровня — вам надо их создать. Лидеры России не должны искать лёгких путей, а должны быть примером».