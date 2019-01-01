Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Кассы Театра-Театра закрылись на карантин Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского академического Театра-Театра сообщает, что билеты на события Театра-Театра, отменённые в связи с карантином, можно вернуть со 100%-й компенсацией.

С 20 марта 2019 года касса Театра-Театра закрывается на период карантина. Билеты, купленные в кассе ТТ, действительны до конца сезона. После снятия карантина можно будет посетить по ним спектакль или вернуть 100% стоимости билета, когда театральная касса возобновит свою работу.

Билеты, купленные на сайте ТТ и сайте городских зрелищных касс, возвращаются на сайте ТТ и сайте ГЗК. Форму возврата заполнять не обязательно: возврат денежных средств на карту произойдёт автоматически в течение 30 дней.

Билеты, купленные в городских зрелищных кассах, можно сдать в кассах ГЗК (необходимо заполнить заявление на возврат). Кассы ГЗК работают сейчас в усиленном режиме.

Представители театра просят зрителей с пониманием относиться к возможным задержкам и неудобствам. 100%-я компенсация стоимости билетов на события, отмененные в связи с карантином, гарантирована.