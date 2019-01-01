Пермским родителям советуют больше проводить время с детьми в период досрочных каникул Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с мероприятиями по профилактике распространения коронавируса с 19 марта во всех школах города объявлены весенние каникулы, а с 30 марта обучение будет организовано дистанционно. Родителей просят в этот период уделять больше внимания и заботы своим детям.

Напомним, в период противоэпидемических мероприятий не только объявлены каникулы досрочные каникулы, после которых дети продолжат обучение дистанционно, но и отменены занятия в кружках и секциях, приостановлена работа учреждений культуры — библиотек, выставок, театров и культурно-досуговых и концертных центров, специалисты не рекомендуют выезжать за пределы региона проживания. В связи с этим родителям необходимо продумать досуг и занятость своих детей, предотвратить бесцельное нахождение школьников в торговых центрах и других местах массового скопления людей.

Психологи советуют родителям в это время находиться всегда на связи с детьми, принимать активное участие в формировании распорядка дня, заранее продумывать совместные дела и индивидуальные занятия ребенка.

Наталья Гущина, специалист психологического центра Перми:

— В период каникул важно сохранить традиционный режим дня. Родителям нужно найти возможность чаще звонить ребёнку, интересоваться, чем занимается сын или дочь. Совместно обсудить с ребёнком, как лучше организовать досуг, чем ему интересно будет заниматься в свободное время.

Отметим, что многие мировые площадки открыли доступ к просмотру спектаклей и концертов, онлайн-кинотеатры предлагают бесплатные просмотры фильмов и сериалов. На сайте olimpiada.ru размещены книги, сайты и другие ресурсы, которыми пользуются победители и призеры олимпиад. «Объединение муниципальных библиотек» предоставляет для записанных в городские библиотеки читателей доступ к сетевым удалённым ресурсам через интернет.